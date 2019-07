François de Rugy est "totalement affaibli" selon Nicolas Domenach

publié le 12/07/2019 à 09:23

Dîners luxueux, travaux à 63.000 euros au frais du contribuable, "loyer préférentiel" à seulement 600 euros pour un appartement près de Nantes... Les révélations sur François de Rugy s'accumulent.

"Cela fait beaucoup" déclare Nicolas Domenach. "Nous sommes dans un moment de crise démocratique et sociale où la société est ulcérée par le comportement de ses élites politiques. Un moment où on s'attache aux symboles, ici le symbole du homard va rester".

Pour Guillaume Roquette, cela produit "un sentiment d'excès, voire d'indécence dans son train de vie" alors qu'"il y a un devoir d'exemplarité de la part du pouvoir". "Cela va fragiliser le gouvernement", affirme-t-il.

La fonction même de François de Rugy, ministre de l'écologie, rend ces révélations encore plus insupportables. "On demande des efforts aux Français au nom de l'écologie avec la taxe carbone, l'écotaxe, et eux voient seulement que le ministre n'en fait pas", déclare Guillaume Roquette. Pour Nicolas Domenach, "il faut un ministre puissant. C'est central l'écologie, il est essentiel dans les mois qui viennent et il est totalement affaibli".

François de Rugy s'est exprimé ce matin sur RMC. "Je n'ai absolument pas de raison de démissionner" a-t-il affirmé.