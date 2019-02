publié le 18/02/2019 à 08:14

Face à l'augmentation de 74% des actes antisémites en 2018, avec depuis plusieurs semaines de nouvelles dégradations dont la découverte d'une croix gammée barrant le visage de Simone Veil et les injures antisémites lancées à Alain Finkielkraut samedi 16 février, 14 partis politiques, dont le PS, LaREM, LR, rejoint depuis par LFI, ont invité les Français à se réunir mardi partout en France, notamment place de la République à Paris, pour dire "Non à l'antisémitisme".



Invité de RTL Matin lundi 18 février, le premier secrétaire du Parti socialiste a estimé que participer à cette marche est essentiel, car "aujourd'hui, tout le monde se sent quitte avec un tweet".

Olivier Faure a rappelé l'engagement de François Mitterrand, qui le 14 mai 1990 avait participé à la marche contre le racisme et l'antisémitisme, après la profanation du cimetière juif de Carpentras.

"Le chef de l'État François Mitterrand était venu se joindre aux manifestants, eh bien je souhaite que demain à 19 heures, le chef de l'État parce qu'il est le président de la République, et ce mot a un sens, puisse se joindre aux Françaises et aux Français", a-t-il indiqué.



"Je souhaite que le président de la République soit présent pour manifester, pour incarner la République et dire que 'oui, la République condamne fermement, définitivement, de manière absolue toute forme de haine et notamment l'antisémitisme'. Ce que Mitterrand avait fait à son époque, Emmanuel Macron doit le faire demain", a conclu Olivier Faure.