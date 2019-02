Les portraits de Simone Veil défigurés par des croix gammées

publié le 15/02/2019 à 21:00

Ce sont des images qui donnent la nausée. Les visages de Simone Veil à quatre âges différent de sa vie recouverts de croix gammées sur des boites aux lettres de la mairie du XIIIe arrondissement de Paris.



Ces marques nazies ont été commises dans la nuit de dimanche à lundi. Elles sont devenues le symbole de la montée de l'antisémitisme : + 74% l'année dernière en France.

"J'ai été pris d'une grande tristesse. Imaginer qu'on puisse affubler de croix gammées le portrait d'une rescapée de la Shoah, pour moi c'était au delà de mon imagination" réagit l'artiste C 215, l'auteur de ces portraits.

Pour lui, cet acte abject est à mettre en lien avec la haine qui se propage sur les réseaux sociaux. "En fait la question c'est aussi de savoir comment un seul peut insécuriser et souiller toutes les victimes de la Shoah. La majorité est silencieuse. La majorité, elle est pas antisémite. Il faut que tous ensemble on se mobilise pour dire NON".



Les croix gammées ont été effacées par l'artiste mardi après midi en présence de Pierre-François Veil, le fils de la grande dame. Sur les boites aux lettres jaunes, on a retrouvé Simone Veil en noir et blanc entouré d'un halo bleu, avec son emblématique chignon, son regard à la fois déterminé et serein.



"J'ai demandé que pendant 24 heures, chacun puisse vérifier, se confronter à la dureté et à l'ignominie de la chose. J'ai demandé aussi à ce que tous ensemble, on puisse refaire ce portrait. Pour moi ça été extrêmement fort et c'est exactement ce que ne comprend pas la personne qui a inscrit cette croix gammée. J'étais à côté du fils de Madame Veil. J'ai vu son émotion, sa souffrance, la réalité humaine, charnelle de la douleur" explique C215.



Ces portraits avaient été réalisés en juillet dernier à l'occasion de la panthéonisation de Simone Veil. L'an dernier, dans les rues du Ve arrondissement de Paris C215 a redonné vie à 28 personnalités inhumées au Panthéon grâce à des pochoirs qu'il réalise au scalpel à partir de photos.



Pour l'artiste : "Il y a aussi l'idée de montrer combien ces figures ont une humanité. Ce sont des gens comme nous, qui sont accessibles. Ce sont des gens qui doivent être au quotidien des exemples pour tous".



Pour répondre à ces portraits défigurés, les photos de Simone Veil se sont multipliées sur les réseaux sociaux, accompagnées par ces mots qu'elle avait lancé en 1979 à Jean-Marie Le Pen : "Vous ne me faites pas peur. J’ai survécu à pire que vous, vous n’êtes que des SS aux petits pieds."