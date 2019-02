publié le 17/02/2019 à 12:42

Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été injurié et sifflé ce samedi 16 février en marge de la manifestation des "gilets jaunes" dans le quartier de Montparnasse à Paris, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Une vague d'indignation a eu lieu au sein de la classe politique, beaucoup dénonçant des propos à caractère antisémite.



Invité du Grand Jury RTL Le Figaro, LCI ce dimanche 17 février, Benjamin Griveaux s'est exprimé sur les insultes à caractère antisémite contre le philosophe. "Quand on insulte un Juif, on insulte la République", a déclaré le porte-parole du gouvernement qui a dénoncé des "actes odieux".

"Depuis des semaines, il y a un antisémitisme qui frappe en France (...) Ça n'est pas uniquement lié aux 'gilets jaunes' mais force est de constater qu'à l'intérieur de ces cortèges, de manière minoritaire, vous avez des éléments d'extrême gauche ou d'extrême droite qui font preuve d'un antisémitisme crasse", ajoute-t-il.