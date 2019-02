Kylian Mbappé cible d'un tag homophobe, raciste et antisémite dans le RER C

publié le 14/02/2019 à 10:24

Le message est d'une rare violence. "M'Bappé (sic) : enculé de nègre enjuivé", voilà ce que des Franciliens ont pu lire sur le mur d'un train du RER C mardi 12 février. La photo de ce tag injurieux visant l'international français a été partagée sur les réseaux sociaux par l'ancien président de SOS Homophobie Yohann Roszéwitch.



"Ou quand l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme s'affichent désormais de manière complètement décomplexée ! #TousUnisContreLaHaine", a-t-il ajouté, mentionnant la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine Anti-LGBT). Cette dernière a d'ailleurs confié à nos confrères du Parisien qu'elle allait examiner les suites à donner à cette affaire.

De son côté, la SNCF a affirmé qu'elle condamnait "fermement" cet acte et a annoncé son intention de porter plainte. En attendant, elle a précisé avoir déjà lancé une procédure d'identification du train concerné, afin de le nettoyer le plus rapidement possible.

Cette affaire intervient dans un contexte particulier. La veille, le gouvernement avait annoncé une hausse de 74% des actes antisémites pour l'année 2018. Le week-end dernier, plusieurs dégradations avaient été constatées, dont un portrait de Simone Veil barré d'une croix gammée ou encore un arbre en mémoire d'Ilan Halimi retrouvé scié.