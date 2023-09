EXCLUSIF RTL - "Réserve Alma" : dans les coulisses de la caverne d'Ali Baba des Présidents

Il s'agit de l'un des endroits les plus secrets de la République. La "réserve Alma" conserve précieusement tous les cadeaux offerts aux Présidents, dans un lieu sous haute protection. Située au bord de la Seine à Paris et à quelques mètres de la Tour Eiffel, l'adresse est tenue secrète. Même le président de la République ne vient jamais !

Pour pouvoir accéder à cette caverne d'Ali Baba, il faut montrer patte blanche. Laisser sa carte d'identité à l'entrée, photos quasiment interdites à l'intérieur... Rendez-vous au fond d'un hangar avec Luigi Ottavi : il veille sur les cadeaux présidentiels depuis 1982 (avant d’en devenir responsable en 1995).

À l’intérieur on pourrait s'attendre à un joli bazar. Mais pas du tout : tout est rangé, classifié, numéroté, sur des dizaines d'étagères. On est entre le coffre-fort et la salle de vente. Le tout sur plus de 200 m2 !



Plus de 1.300 cadeaux pour Macron

Durant son premier quinquennat, le Président de la République a reçu 1.171 cadeaux. On dénombre 127 sculptures, 104 peintures, 100 objets symboliques et 100 photographies. Depuis le début de son second quinquennat, Emmanuel Macron a reçu près de 300 cadeaux.

Et chaque déplacement ou voyage officiel à l’étranger apporte son lot de cadeaux. De l'Afrique à la Nouvelle-Calédonie, des tapisseries, des maquettes, des bijoux. Il y en a pour tous les styles et toutes les tailles.

Un maillot de la Fédération française de cyclisme dans la réserve Alma. Crédit : Thomas Despré / RTL

Tous portent un code, marqué au feutre noir sur des petites étiquettes marron. Il faut dire que Luigi Ottavi est très méticuleux : par exemple "129" signifie qu