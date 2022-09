Journées du patrimoine : défi énergétique, parc privé, bureau... Élisabeth Borne ouvre à RTL les portes de Matignon

À l'occasion des Journées du patrimoine, Élisabeth Borne a ouvert les portes de Matignon à RTL pour un entretien exclusif ce dimanche 18 septembre. L'occasion d'en savoir un peu plus sur son rôle de cheffe du gouvernement, qu'elle ne compare pas à une course en solitaire. "C'est vraiment un rôle de chef d'équipe, d'entraîneur de foot. On doit vraiment travailler avec le gouvernement", nous dit-elle.

"Je ne vis pas sur place, personne n'a vraiment envie d'habiter dans son bureau", ajoute la Première ministre qui nous fait découvrir les lieux. "C'est un bureau qui a le même âge que l'hôtel de Matignon, il date du XVIIIe siècle. Là, vous avez le bureau sur lequel Léon Blum a signé les accords de Matignon. Ce sont des lieux très chargés d'histoire".

"Là, c'est la photo avec le chef Raoni (figure célèbre de la lutte contre la déforestation en Amazonie) quand j'étais ministre de l'Écologie. C'est important de se rappeler ces enjeux de protection de la planète. Là, vous voyez des dessins d'enfants de mes conseillers", nous dit-elle.

Un parc privé de 2 hectares

Place ensuite à la visite du parc privé de Matignon, un des plus beaux de Paris avec plus de deux hectares, une allée centrale majestueuse et une grande pelouse de réception. "Il est très beau, c'est un des plus grands. J'ai eu l'occasion de recevoir nos parlementaires, c'est un endroit magique. On est très attentif à avoir une gestion écologique de ce jardin", explique la Première ministre.

Depuis Raymond Barre, chaque Premier ministre plante un arbre dans le parc. "Je n'ai pas encore décidé, on les plantera à la sainte Catherine plutôt", dit-elle. Malgré la grandeur de ce parc, Élisabeth Borne confie ne pas y faire son habituel footing. "Je cours plus longtemps donc il faudrait que je fasse un nombre de tours important, donc non, je ne cours pas trop ici".

"Un fil qui nous rattache à notre histoire"

Élisabeth Borne est aussi revenue sur le défi des rénovations énergétiques des bâtiments historiques comme Matignon. "On a coupé la clim. Je pense que les visiteurs s'en sont bien rendu compte. Voilà, c'est chauffer moins et climatiser moins." Mais dans le cas de Matignon et des autres bâtiments historiques, "les travaux doivent respecter le patrimoine. Donc ça ne s'isole pas facilement", a-t-elle expliqué.

Dans ce contexte, la Première ministre a évoqué le sujet portant sur d'éventuels déménagements des lieux de pouvoir, afin de prendre place dans des bâtiments plus modernes. Elle est notamment revenue sur le déménagement du ministère des Finances datant de 1989. Depuis 1871, ce ministère occupait en effet l’aile Richelieu du Musée du Louvre et a, par la suite, été déplacé à Bercy. Pour Élisabeth Borne, ce changement de localisation a été une "très, très bonne décision. Cela a permis d'embellir et d'agrandir le musée".

Elle a néanmoins voulu nuancer ses propos en affirmant que la continuité était importante : "Quand je vous disais, que dans le bureau que j'occupe, Léon Blum a signé les accords de Matignon, je pense que c'est important de garder cette tradition, ce fil qui nous rattache à toute notre histoire".

