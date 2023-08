Les enfants vont-ils rentrer plus tôt à l'école ? Emmanuel Macron lance l'idée. Dans une interview au journal le Point, le président dit vouloir avancer le retour en classe au 20 août pour les élèves en difficulté qui ont été évalués et qui en ont besoin. Il revient aussi sur la réforme du bac et souhaite des ajustements du calendrier des épreuves. Un entretien où le président précise également son "initiative politique d'ampleur" annoncée le mois dernier et en dessine les contours.

Objectif du chef de l'État : balayer les grands sujets du moment, de la situation internationale à la vie quotidienne, "essayer d'agir ensemble pour rebâtir la nation et tout ce qui la tient", explique le président. En clair, Emmanuel Macron tente de réussir ce qui a déjà échoué une première fois avec le Conseil national de la refondation l'année dernière, à savoir mettre tout le monde autour de la table et dégager des points d'accord. Parmi les sujets cités par le président : l'école, la famille, le service national universel ou même la régulation des écrans pour les plus jeunes.

Des discussions sans tabou, explique un proche, qui pourraient déboucher sur des projets de loi ou même des référendums. Le rendez-vous est donc donné la semaine prochaine en Île-de-France. Du côté des participants, le président du RN, Jordan Bardella, a déjà confirmé qu'il serait bien autour de la table, comme le patron des Républicains Éric Ciotti, qui, selon nos informations, a même échangé mardi avec Emmanuel Macron. Les leaders de la Nupes, eux, n'ont pas encore confirmé leur participation.

Emmanuel Macron appelle aussi à réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Il précise que le gouvernement reprendra à la rentrée son projet de loi sur le sujet, plusieurs fois reporté depuis un an. Enfin, après les émeutes de cet été, le président appelle à civiliser le pays.

À écouter également dans ce journal

Russie - Le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine est mort dans le crash d'un petit avion privé mercredi en Russie, deux mois après sa rébellion contre le gouvernement russe.

Météo - Des records de chaleur ont encore été battus ce mercredi 24 août en France, jusqu'à 43 degrés par exemple dans l'Hérault. 17 départements sont toujours en vigilance rouge canicule ce jeudi et 64 en orange.



États-Unis - Donald Trump a jusqu'à vendredi pour être brièvement placé en état d'arrestation avant d'être libéré sous caution dans le cadre de l'enquête sur ses tentatives d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020.