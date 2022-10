Le cadeau d'Emmanuel Macron au pape François fait polémique en Pologne

Emmanuel Macron et le pape François lors de leur rencontre du lundi 24 octobre au Vatican.

Emmanuel Macron s'est rendu au Vatican, ce lundi 24 octobre, pour y rencontrer le pape François. Et à l'occasion de cette entrevue, les deux hommes se sont échangés des cadeaux. Le président de la République a offert un ouvrage datant de 1796 du philosophe Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle.

Mais ce cadeau d'Emmanuel Macron a déclenché une importante polémique en Pologne. En cause, un cachet de la "Salle de lecture académique de Lviv" présent sur la première page de la première édition du livre en français. La ville polonaise, qui appartient aujourd'hui à l'Ukraine, a été occupée par les soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs médias et internautes ont alors imaginé que cet ouvrage avait pu être volé lors de l'occupation du territoire par les nazis.

"L'histoire de ce volume montre qu'il ne peut pas venir d'une spoliation par les nazis (...) Il vient d'une bibliothèque à Lviv, dont il est sorti quelque part entre 1850 et 1870, probablement à l'occasion d'une vente", a indiqué le vendeur du livre.

Le vendeur contacté par la Pologne

Cet ouvrage aurait ensuite fait son arrivée en France, plus précisément à Paris vers 1900. "La dernière provenance, c'est un collectionneur privé qui l'a acheté il y a un demi-siècle. Et son fils me l'a revendu. Il n'y a pas de problème à ce sujet, tout est vérifiable", a poursuivi le libraire parisien. Ce dernier a aussi confié avoir été interrogé par le gouvernement polonais pour s'expliquer sur la provenance du livre.

De son côté, le pape François a offert à Emmanuel Macron une médaille représentant la célèbre place Saint-Pierre. Le souverain pontife et le Président de la République se rencontraient, lundi 24 octobre, pour la troisième fois au cours d'une entrevue qui a duré un peu moins d'une heure.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info