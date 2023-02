Salon de l'agriculture : Chirac, Sarkozy, Hollande... les phrases cultes des politiques

ON VOUS EN REPARLE - Salon de l'Agriculture : le best of des sorties des politiques

Les bovins, des "chefs-d'œuvre" de Jacques Chirac

Celui qui remporte la palme du politique le plus à l'aise au Salon de l'agriculture, on dit souvent que c'est Jacques Chirac. L'ancien Président y est comme un poisson dans l'eau, et enchaîne les dégustations sans bouder son plaisir. "Ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre !", s'est exclamé Jacques Chirac en 2005.

La "petite cochonne" de Jean Lassalle

D'autres sont, eux, un peu trop à l'aise, comme Jean Lassalle qui compare son épouse à "une petite cochonne". Une sortie datant de 2009 que le député Jean Lassalle traînera comme une casserole lorsqu’il sera candidat à la présidentielle en 2017.

Le "Casse-toi, pauv' con" de Nicolas Sarkozy

En février 2008, Nicolas Sarkozy participe à son tour au bain de foule. Le président de la République de l'époque serre des mains à tour de bras, quand soudain, un homme refuse de la lui serrer.

Nicolas Sarkozy prononce alors cette phrase, là aussi restée célèbre : "Casse-toi, pauv' con". Un dérapage qui a beaucoup choqué. Ses partisans défendent un homme agressé, mais l’opinion publique est divisée face à ce que beaucoup dénoncent comme une faute professionnelle.

L’opposition, elle, s’en donne à cœur joie et questionne la crédibilité présidentielle de Nicolas Sarkozy. La phrase est reprise dans les manifestations pour fustiger le président qui fera son mea culpa.

Le "Tu ne le verras plus" de François Hollande

Cinq ans plus tard, Nicolas Sarkozy est à son tour victime d’une vacherie. Cette fois, de son successeur, François Hollande.

En 2013, le président socialiste répond à une petite fille qui lui dit qu'elle n'a jamais vu Nicolas Sarkozy : "Ah bah tu ne le verras plus". La phrase a fait grincer des dents les sarkozystes.

Le "Banco, j'adopte" d'Emmanuel Macron

En mars 2018, Emmanuel Macron est allé au Salon de l’agriculture et n’est pas reparti bredouille. Lorsqu'un éleveur lui propose de repartir avec une poule, Emmanuel Macron répond du tac au tac : "Banco, j'adopte !".



Quelques jours plus tard, le jeune président accueille à l’Elysée deux poules : Agathe et Marianne.



Flanqué de son chien noir Némo, Emmanuel Macron inaugure le poulailler de l’Elysée. Grâce à l’enquête de William Gallibert du service politique de RTL, nous pouvons vous donner cette information de premier ordre : Agathe et Marianne vont très bien !

