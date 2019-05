Européennes : Valéry Giscard d'Estaing appelle les Français à voter sur RTL

publié le 13/05/2019 à 08:04

À deux semaines des élections européennes et alors que débute ce lundi 13 mai la campagne officielle, Valéry Giscard d'Estaing appelle, sur RTL, les Français à aller voter le 26 mai prochain.



"L'Europe c'est à vous. C'est pas à l'administration, c'est pas à la bureaucratie, c'est à vous. Puisque c'est à vous, il faut que ça marche. Et pour que ça marche? il faut vous en occuper", déclare l'ancien Président. "Donc il faut aller voter non pas pour exprimer un mécontentement national ou de catégorie mais pour donner une impulsion au fait que l'Europe puisse être, puisse vous offrir un avenir satisfaisant", a-t-il ajouté.

"On a fait la monnaie, il faut faire les impôts, il faudra ensuite avoir une solidarité et apparaître comme une confédération économique du niveau des États-Unis et de la Chine", revendique Valéry Giscard d'Estaing. Une ambition "parfaitement possible", selon lui. "Il faut le vouloir et savoir le faire", estime-t-il.

