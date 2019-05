publié le 13/05/2019 à 07:18

Édouard Philippe monte au front pour les européennes. À moins de 15 jours du scrutin et alors que La République en Marche recule dans les sondages, le premier ministre attaque ses adversaires politiques. Dans une interview au Figaro, il s'en prend aux "postures politiciennes" de son ancien parti, Les Républicains, et ironise sur la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella.



"L'avez-vous déjà entendu parler sérieusement d'un dossier économique ?", s'interroge notamment Édouard Philippe.

Pour la première fois, le Rassemblement national est passé devant LaREM dans les intentions de vote pour les élections européennes du dimanche 26 mai. 22,5% des inscrits sur les listes électorales voteraient pour la liste "Prenez le pouvoir", conduite par Jordan Bardella et soutenue par Marine Le Pen, contre 22% pour la liste "Renaissance", conduite par Nathalie Loiseau.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Les corps de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux militaires tués au Burkina Faso lors de la libération des otages français, ont été rapatriés en France dimanche 12 mai.



Justice - Les époux Balkany comparaissent à partir de ce lundi 13 mai pour fraude fiscale et blanchiment. Le procès va durer six semaines. Ils risquent plusieurs années de prison.



Économie - Le nouveau patron d'Air France, Benjamin Smith, a annoncé la suppression de 465 postes au sol.



Football - L'Olympique de Marseille dit adieu à ses ambitions européennes à l'issue de la 36e journée de Ligue 1. Après une défaite 3-0 face à Lyon,les supporters du club sont en colère.