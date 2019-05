publié le 08/05/2019 à 06:00

Donald Trump déjoue les pronostics. Au moment de son élection, fin 2016, nombreux étaient ceux qui prédisaient un mandat catastrophique, certains affirmant même que le nouveau président n'irait pas au bout des quatre années.



Mais deux ans et demi plus tard, le président américain a les indicateurs économiques en sa faveur. Et il peut même se targuer d'avoir plusieurs records à son actif. Le dernier en date, publié à la fin du mois d'avril, c’est un chômage de 3,6 % seulement, moins de la moitié du taux français. C'est le chiffre le plus bas depuis décembre 1969, c'est-à-dire cinquante ans, indiquait François Lenglet sur RTL.

Du côté de la croissance, les chiffres sont également très bons, bien meilleurs qu'attendus. Atteignant 3,2% au premier trimestre, elle laisse envisager que les États-Unis de Trump battent le record de la période de croissance la plus longue depuis que les statistiques existent. Sur le plan boursier également, le pays connaît le cycle de hausse le plus long de l'histoire de Wall Street.

Une cote de popularité jamais vue

Et forcément, ces bons résultats n'ont pas laissé les Américains de marbre. Cette embellie économique s'est s'accompagné d'un nouveau record : celui de sa cote de popularité. Pour la première fois depuis sont arrivée à la Maison Blanche en janvier 2017, celle-ci a franchi la barre des 45% , selon l'institut Gallup.



Selon les derniers chiffres, 46% des Américains approuvent l'action de leur président (contre 50% qui désapprouvent). Ces chiffres interviennent après la publication de ces indicateurs économiques, quelques jours après la publication du rapport du procureur spécial Robert Mueller qui a conclu à l'absence de collusion entre l'équipe Trump et la Russie lors de la présidentielle de 2016.



Et parmi les sympathisants des républicains, Donald Trump fait presque un carton plein. Sa cote de popularité s'élève ainsi à 91% dans son camp. En revanche, seuls 12% des démocrates approuvent son action.

Plusieurs ombres au tableau

Si le bilan s'avère plus que positif dans les domaines cités ci-dessus, deux ombres demeurent cependant au tableau rappelle François Lenglet : les inégalités, qui ne cessent d'augmenter notamment à cause de ma politique fiscale menée par le président américain mais aussi le déficit budgétaire très élevé : il s'est creusé à mille milliards de dollars, soit 4,4% du PIB, alimentant une dette publique totale qui a déjà dépassé les 100% du Produit intérieur brut américain.