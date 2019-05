publié le 13/05/2019 à 05:19

Le projet de loi pour réformer la fonction publique va être discuté à partir de ce lundi 13 mai à l'Assemblée nationale, et ce, malgré la vive opposition que cette réforme suscite auprès des syndicats.



Les neuf organisations syndicales défilaient jeudi 9 mai côte à côte pour demander son retrait. Parmi les craintes des fonctionnaires, la multiplication des contrats précaires, un fonctionnement qui s'apparenterait à celui du privé et des suppressions de poste.

Mais, selon nos informations, un amendement va être ajouté par le gouvernement. En effet, le gouvernement propose dorénavant une prime réservée à ceux qui terminent un CDD de 3 mois, 6 mois et jusqu’à 1 an sans être renouvelé. Une prime de précarité un peu sur le même modèle que pour les salariés du privé. Celle-ci correspondra à 10% de l'ancienne rémunération.

Une mesure estimée à 400 millions d'euros

Pour prendre un cas concret : un soignant, payé 1.500 euros pendant 6 mois, touchera 900 euros de prime précarité. Sauf que cette prime, elle ne concernera pas tout le monde. Elle sera sous condition de ressource, dédiée à ceux qui touchent jusqu’à 3.000 euros brut par mois, l’équivalent de deux Smic.



À l’heure actuelle, 180.000 à 200.000 agents remplissent ces conditions chaque année, principalement à l’hôpital et dans les collectivités locales. Coût estimé de la mesure 400 millions d’euros par an, pour une application d’ici deux ans, à partir de 2021.

