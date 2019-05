et AFP

publié le 13/05/2019 à 01:01

Après deux ans dans une fonction jugée parmi les plus éprouvantes de la politique, Édouard Philippe se confie dans une longue interview au Figaro, publiée dimanche 12 mai. Si sa place à Matignon a parfois été remise en cause, le Premier ministre assure que les conditions sont réunies pour qu'il poursuive sa mission à la tête du gouvernement.



"Je considère qu'un Premier ministre est à Matignon aussi longtemps que trois conditions sont rassemblées : la confiance du président, le soutien de la majorité parlementaire et la volonté de faire. À mes yeux elles sont pleinement réunies", explique-t-il, en prenant soin de souligner que "la décision ne (lui) appartient pas".

Dans un contexte social extrêmement difficile, Édouard Philippe évoque un véritable "honneur de servir la France" alors que certains de ses prédécesseurs avaient pointé du doigt un poste extrêmement compliqué et même un "enfer". "Je ne dis pas que c’est facile, reconnait-il. C’est une responsabilité exigeante que je prends très au sérieux et que j’exerce avec humilité. Mais quand vous avez l’honneur de servir le pays à ce niveau de responsabilité, de diriger une telle équipe gouvernementale, dire que c’est un enfer, c’est inacceptable".

Concernant Emmanuel Macron, le chef du gouvernement affirme encore que sa relation avec le chef de l'État est "très bonne, fluide, fondée, je crois, sur un très haut niveau de confiance". Et d'ajouter : "Elle évolue forcément. Au bout de deux ans, on se connaît mieux".