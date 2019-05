publié le 13/05/2019 à 17:52

Comment inciter les Français à aller voter aux élections européennes le 26 mai prochain ? À deux semaines du scrutin, le gouvernement a opté pour l'humour à travers une campagne décalée sur les réseaux sociaux intitulée #CeciNestPasUnIsoloir.



"À quelques jours du scrutin, seulement près de la moitié d’entre nous ont l’intention d’aller voter", souligne le site du gouvernement, qui entend imprimer la date du 26 mai dans l'esprit de chaque électeur.

"Le concept de cette campagne repose sur la mise en scène d’objets du quotidien qui rappellent visuellement un isoloir", explique le gouvernement. "Le principe est audacieux mais le sujet des élections l’est tout autant. L’objectif est ainsi d’interpeller, de questionner et de diffuser cette idée afin d’amener tous les Français à une conclusion : le 26 mai, un seul isoloir comptera pour faire entendre sa voix."

Et d'inviter les internautes à diffuser le plus possible ce hashtag. "Pour que le concept soit repris le plus possible, nous vous invitons à participer et à encourager vos proches à faire de même : plus les publications avec #CeciNestPasUnIsoloir seront nombreuses, plus l’interpellation sera forte."



Si les préfectures du Haut-Rhin, de la Creuse ou encore de la Dordogne se sont prêtées au jeu, les internautes n'ont pas manqué d'imagination non plus, propulsant le hashtag parmi les plus discutés ce week-end.

Mais des toilettes dans une forêt au Canada #CeciNestPasUnIsoloir pic.twitter.com/Rw7P8Adb3z — bruno (@brunobby07) 12 mai 2019

Certains internautes ont profité de cette campagne pour critiquer le gouvernement, en premier lieu la photo utilisée par l’exécutif pour inciter à voter le 26 mai. Celle-ci montre une cage à oiseaux et le parallèle avec Nathalie Loiseau, tête de la liste Renaissance soutenue par la majorité présidentielle, n'a pas échappé à plusieurs twittos.

Nathalie Loiseau.. Cage à oiseaux.. Tu l'as le jeu de mots? Tu l'as, hein?



Nan mais sans dec', même la com d'Erdogan est plus subtile que ça...#CeciNestPasUnIsoloir pic.twitter.com/oYVeKuHBdj — Johann Elbory ¿ (@JohannElbory) 12 mai 2019