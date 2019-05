publié le 13/05/2019 à 08:16

"Ce qui compte pour moi, c'est qu'on puisse être concret". C'est le message martelé par la secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, Amélie de Montchalin. "Il faut que l'on montre aux Français que les européennes ont un lien avec leur vie quotidienne. Pour cela, il faut arrêter d'être dans le grand mensonge, qui est celui de Marine Le Pen depuis des années", lance-t-elle.



Invitée à l'antenne de RTL lors d'une journée spéciale Europe ce lundi 13 mai, Amélie de Montchalin fustige la "vision romantique et parfois même poétique" de François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez. "D'un côté, ils ont un discours qui est très intéressant sur les valeurs et notre histoire. Mais leurs vraies propositions sont des propositions proches de celles de l’extrême droite et qui sont extrêmement réduites", ajoute-t-elle.

Selon la secrétaire d'État qui a succédé à Nathalie Loiseau, "parler d’islamisme pendant la campagne européenne, c’est surfer sur les peurs et c'est faire de l'extrême droite, en envoyant un candidat qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus poétique, beaucoup plus romantique qui s'appelle François-Xavier Bellamy".