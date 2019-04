Le Grand Jury de Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon

et Marie-Pierre Haddad

publié le 21/04/2019 à 14:18

Allongement de la durée du temps de travail, recul de l'âge de départ à la retraite, suppression d'un jour férié.... Toutes ces hypothèses sont "un contre-sens historique", selon Benoît Hamon.



Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 21 avril, le chef de file de Génération.s a expliqué que "l'humanité a l'opportunité de travailler moins pour produire tout ce dont elle a besoin. On s'épanouit par le travail, parfois, pas tout le temps. Évidemment, que les 35 heurs ont marché, c'est prouvé. Pourquoi est-ce qu'on passe sous silence, le fait qu'il a été démontré le fait que les 35 heures ont créé 500.000 emplois".

Et d'ajouter : "Allons au-delà, (...) vous avez aujourd'hui un chômage avec 5 millions de personnes. Ceux qui veulent qu'on travaille plus, c'est-à-dire que ceux qui ont un travail, travaillent plus, sont à contre-sens de ce qui se passe".

L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 indique que "sur la question des systèmes de protection sociale et des retraites, il faut imaginer un financement différent. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que demain, les entreprises ne soient plus mises à contribution pour financer les retraites, en fonction du nombre de salariés qu'elles ont mais en fonction de la richesse qu'elles font".