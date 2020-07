Éric Dupond-Moretti assure être "féministe"

publié le 20/07/2020 à 12:38

C'est un des principaux reproches qui sont faits au nouveau ministre de la Justice. La relation d'Éric Dupond-Moretti avec le féminisme fait débat depuis sa nomination.

En effet, l'avocat a soutenu publiquement le retour sur scène de Bertrand Cantat après sa sortie de prison pour le féminicide de sa compagne. Il a également dénoncé les accusations de proxénétisme de Dominique Strauss-Kahn, et a réprouvé la création d'un délit d'outrage sexiste. Éric Dupond-Moretti a également eu des propos critiques vis-à-vis des mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc, comme dans une interview pour GQ de janvier 2019 où il avait déclaré : "L’emprise, ça existe. Mais il y a aussi des femmes que le pouvoir fait bander."

Pourtant aujourd'hui, il le clame haut et fort : "Je le dis sans rougir : je suis féministe". Dans le JT de France 2 dimanche 19 juillet, Éric Dupond-Moretti s'est défendu des accusations qui le visent : "On est allé sortir deux ou trois phrases de leur contexte, on s'est bien gardé de reprendre ce que j'avais dit". "J'ai dit que j'étais pour une égalité absolue des droits des hommes et des droits des femmes, notamment sur le domaine salarial. Sur cette question, je suis féministe", assure le ministre de la Justice.

Sur #MeToo en revanche, le ministre de la Justice reste pour le moins nuancé. "J'ai dit que #MeToo avait libéré la parole de la femme et que c'était un bien. J'ai dit qu'il fallait absolument, et je l'ai écrit, permettre aux femmes les plus timorées de dénoncer les choses. J'ai dit qu'il fallait condamner les 'salauds' qui se tenaient mal avec les femmes. Mais pour autant, j'ai ajouté que la justice ne se rendait pas sur les réseaux sociaux, que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que la justice devait intervenir et j'ai dit aussi qu'il était arrivé que des hommes soient accusés à tort", a-t-il déclaré.

De même, le garde des Sceaux a assuré que "le féminisme est une très grande cause mais il est dévoyé quand il est excessif", avant d'ajouter que "la guerre des sexes, franchement je trouve qu'elle est inutile".

Ces déclarations n'ont visiblement pas plu pas à l'association Osez le Féminisme !, qui parle sur Twitter d'un "masculiniste garde des Sceaux" et d'une "performance spectaculaire qui nous a fait vomir".

Gérald Darmanin également dans le viseur

Au sein du nouveau gouvernement, Éric Dupond-Moretti n'est pas le seul à faire l'objet de critiques de la part des associations de défense des droits des femmes. La nomination de Gérald Darmanin, accusé de viol, au poste de ministre de l'Intérieur fait aussi largement polémique. Vendredi 10 juillet, plusieurs milliers de personnes avaient protesté contre ces deux nominations à Paris et dans plusieurs villes de France. Elles dénonçaient "la culture du viol" au sein du gouvernement.