MeToo : le Canada face à une vague de témoignages dans le milieu de la musique

publié le 12/07/2020 à 11:35

C'est l'onde de choc au Canada après le témoignage frappant d'une chanteuse québécoise. Safia Nolin a raconté mardi soir sur les réseaux sociaux, avoir été harcelée et agressée physiquement par une célèbre animatrice de télévision Maripier Morin. Des dizaines de milliers de personnes ont commenté cette publication, provoquant un nouveau phénomène dans la lignée du fameux #MeToo.

Safia Nolin a affirmé sur Instagram s'être fait mordre la cuisse par l'animatrice lors d'une soirée arrosée, qui depuis a reconnu les faits. Dans la foulée, une avalanche de témoignages est apparue sur les réseaux sociaux, de femmes qui racontent avoir vécu du harcèlement ou des agressions sexuelles de la part de chanteurs.

"En musique ce qui a choqué et attiré beaucoup l'attention, c'est qu'il y a des personnalités assez connues qui ont été dénoncées", témoigne Maripier Amel, coordinatrice de spectacles montréalais. Parmi les acteurs du milieu visé, le label de la chanteuse Coeur de pirate, Dare to Care. Son directeur a admis être complice d'un système qui maintient les victimes de harcèlement dans le silence. La chanteuse a donc décidé de ne plus être représentée par ce label.