VIDÉO - Bertrand Cantat décrit comment il a tué Marie Trintignant

publié le 22/11/2019 à 14:46

Les images diffusées par M6 dimanche 24 novembre sont inédites. Dans Enquête exclusive, un documentaire révèle des extraits d'auditions de Bertrand Cantat devant la justice lituanienne, trois semaines après l'altercation à l'issue de laquelle Bertrand Cantat a tué Marie Trintignant.

Le chanteur de Noir Désir décrit la soirée du 26 juillet 2003. Une violente dispute a éclaté entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant. "Elle est devenue très agressive, très hystérique. Elle m'a frappé d'un coup de poing au visage, ensuite elle m'a agrippé (...) serré très fort... J'avais des traces partout." Et si selon lui "c'est difficile de décrire précisément, c'est dur pour moi", il explique que "ça se passe dans la folie, dans la furie".

Enfin Bertrand Cantat se souvient d'être "rentré dans une colère noire". Il raconte (dans la vidéo ci-dessous) : "Je lui ai mis des claques, et pas des petites baffes, je peux pas mentir... C'est des grandes baffes et j'avais des bagues à mes doigts." Combien de fois a-t-il frappé Marie Trintignant ? "Quatre ou cinq ou six [fois]". Et les coups étaient "forts... forts...", explique-t-il, avant de mimer les gestes. De grands gestes, amples, du bras et de l'épaule.

