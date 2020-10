publié le 18/10/2020 à 15:17

L'éventuelle implication de mouvements islamistes radicaux dans la décapitation d'un professeur d'histoire dans les Yvelines par un jeune russe tchétchène de 18 ans suscite l'inquiétude des services de renseignement et du gouvernement. La présence du militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui parmi les onze personnes gardées à vue dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de Samuel Paty est venue renforcer ces soupçons.

"Comment il s'est radicalisé ?, s'interroge Xavier Bertrand. Ce n'est pas la mosquée, c'est l'imam Google". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le président de la région Hauts-de-France a dénoncé le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire. "C'est sur les réseaux sociaux et chez des hébergeurs que vous pouvez avoir accès aux techniques d'endoctrinement, soit d'être mis en réseaux avec d'autres personnes".

Xavier Bertrand demande ainsi l'anonymat sur les réseaux sociaux. "Les patrons des réseaux sociaux n'ont pas envie de mettre de véritable frein. Il faut que l'anonymat pour ceux qui font l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux soit levé beaucoup plus vite", insiste l'ancien membre des Républicains. "Vous ouvrez un compte, vous donnez votre identité juste à l'hébergeur. S'il y a des menaces et l'apologie du terrorisme, on ne va pas mettre tant de temps que ça à fermer le compte, à condamner et poursuivre. Les réseaux sociaux sont un lieu d'impunité", ajoute-t-il.

Concrètement, "vous avez le droit de garder votre pseudonyme, mais quand vous vous rendez coupable d'appel à la haine ou d'apologie du terrorisme, il faut que l'anonymat soit levé tout de suite", explique-t-il.

Selon l'ancien ministre de la Santé, "la France restera toujours un Etat de droit, mais il faut comprendre que si nous sommes en guerre, nous avons besoin de nous protéger. Si on n'accepte pas de durcir la législation, on n'arrivera pas à protéger les Français". Xavier Bertrand juge ainsi que "l'État a failli dans la lutte contre l'islamisme".