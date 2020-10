publié le 18/10/2020 à 12:51

"L'État a failli ans cette lutte contre l'islamisme". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, c'est ce qu'a indiqué Xavier Bertrand ce dimanche 18 octobre après l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine survenue vendredi. Après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, le président de la région Hauts-de-France assure que nous sommes arrivés à un "point de basule dans le pays".

Le professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression, n'était pas protégé. "Ça fait bien longtemps que l'État a failli dans cette lutte contre l'islamisme", selon Xavier Bertrand. Il estime que "les islamistes nous ont délaré la guerre voilà bien de nombreuses années".

Le président des Hauts-de-France a cité le tuerie de Mohamed Merah en 2012, les attentats de "Charlie Hebdo" et l'Hyper Casher en 2015, le prêtre égorgé à Saint-Étienne-du-Rouvray, des policiers tués et désormais "ce professeur d'histoire courageux, respectueux qui se fait décapiter".

Il prône "une offensive républicaine"

Selon Xavier Bertrand la question est de savoir si "oui ou non on rentre en guerre contre l'islamisme". Celui qui se prépare à la présidentielle de 2022 estime que "ça nous touche parce que ce sont nos enfants et parce que c'est l'école, un des piliers de la République".

Selon lui, "si on ne met pas un coup d'arrêt, ce sont nos enfants qui vont vivre le poids de l'islamisme". Il veut créer de nouvelles sanctions judicaires pour ceux qui s'en prennent à la laïcité et aux valeurs de la République. Xavier Bertrand prône une "offensive républicaine".