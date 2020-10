Radicalisation islamiste : Xavier Bertrand cible le rôle de "l'imam Google" sur RTL

publié le 18/10/2020 à 16:17

Xavier Bertrand dénonce le rôle des réseaux sociaux dans la radicalisation des terroristes islamistes. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 18 octobre, le président de la région Hauts-de-France a assuré que les réseaux sociaux étaient "un lieu d'impunité".

Dans le cas du jeune assaillant, réfugié tchétchène de 18 ans, ayant décapité un professeur d'histoire-géographie ce vendredi 16 octobre, Xavier Bertrand assure que s'il s'est radicalisé, c'est à cause de "l'imam Google". "Arrêtons la plaisanterie avec les réseaux sociaux. C’est un lieu d’impunité, l’imam Google est plus puissant que la mosquée aujourd’hui. Il faut changer la Constitution", a assuré le président de la Région Hauts-de-France.

Xavier Bertrand a en effet assuré ne pas vouloir "attendre un prochain attentat" pour agir et proposé un référendum sur la laïcité. Estimant que "l'État a failli dans la lutte contre l'islamisme", il a expliqué que "si le droit ne protège pas, alors on aménage le droit" et cela passe "par une modification de la Constitution sur certains points".

Si vous vous rendez coupable d'appel à la haine ou d'apologie du terrorisme, il faut que l'anonymat soit levé tout de suite Xavier Bertrand dans le Grand Jury sur RTL.





"Et sur un sujet comme celui-ci, si l'on veut faire bloc, c'est au peuple de se prononcer par un référendum", martèle-t-il. Pour Xavier Bertrand, "sur un sujet qui touche toute la Nation française, il faut qu'il y ait un engagement très fort". Ce changement de Constitution entraînerait donc des modifications sur l'accès aux réseaux sociaux.



"Si nous sommes en guerre on a besoin de se protéger", précise le président de la région Hauts-de-France. Il a ainsi sollicité l'anonymat des réseaux sociaux. "Vous avez le droit de garder vos pseudos, mais si vous vous rendez coupable d'appel à la haine, ou d'apologie du terrorisme, là il faut que l'anonymat soit levé tout de suite", a assuré celui qui se prépare à la présidentielle de 2022.

Pour cela, "l'une des possibilités est que vous soyez tenu de dire à votre hébergeur, et à lui seul, votre identité, de façon à ce que votre anonymat puisse être levé". "Je sais bien que je vais être caricaturé mais je l'assume, je chercher des solutions pour protéger les Français", conclut Xavier Bertrand.