publié le 18/10/2020 à 13:32

Xavier Bertrand souhaite mettre en place un référendum pour lutter contre l'islamisme radical. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 18 octobre, le président de la Région Hauts-de-France a assuré ne pas vouloir "attendre un prochain attentat" pour agir. Estimant que "l'État a failli dans la lutte contre l'islamisme", il a expliqué que "si le droit ne protège pas, alors on aménage le droit" et cela passe "par une modification de la Constitution sur certains points".

En pratique, la question de ce référendum sera "liée à un projet de loi constitutionnelle en cours d'élaboration au Sénat", explique le président de la région Hauts-de-France sur RTL. Xavier Bertrand veut notamment "créer de nouvelles sanctions judicaires pour ceux qui s'en prennent à la laïcité et aux valeurs de la République". Il estime qu'il faut des lois beaucoup plus dures. Il souhaite "consacrer le principe de laïcité avec la même importance que l'égalité, la liberté et la fraternité".

Ainsi, en cas d'atteinte à la laïcité par des personnes étrangères, la sanction serait "l'expulsion immédiate". Pour Xavier Bertrand, "on ne peut pas tergiverser", car l'assassinat de ce professeur est "un point de bascule" dans la société.

Sur un sujet comme celui-ci, si l'on veut faire bloc, c'est au peuple de se prononcer par un référendum Xavier Bertrand dans le Grand Jury sur RTL.





"Et sur un sujet comme celui-ci, si l'on veut faire bloc, c'est au peuple de se prononcer par un référendum", martèle-t-il, assurant que cela fait un an qu'il fait cette proposition. Pour Xavier Bertrand, "sur un sujet comme celui-ci qui touche toute la Nation française, il faut qu'il y ait un engagement très fort".



Ce changement de Constitution entraînerait donc des modifications sur l'accès aux réseaux sociaux et la question des peines de sûreté contre ceux qui se sont rendus coupables de terrorisme. Si des changements peuvent trouver leur place dans la loi ordinaire, "d'autres doivent trouver leur place dans une loi constitutionnelle". "Arrêtons la plaisanterie avec les réseaux sociaux. C’est un lieu d’impunité, l’imam Google est plus puissant que la mosquée aujourd’hui. Il faut changer la Constitution", a assuré le président de la Région Hauts-de-France.