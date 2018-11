publié le 06/11/2018 à 12:37

Une "itinérance mémorielle". Pour les commémorations du 11 novembre, Emmanuel Macron a entamé un long déplacement dans le nord et l'est de la France. Le président de la République se rend sur les lieux symboliques la Grande Guerre.





Tout au long de la semaine, le président de la République honorera ainsi la figure du Poilu français car "dans nos sociétés nous avons besoin de nous assimiler à des gens qui font des choses extraordinaires", a-t-il expliqué dans un entretien accordé dimanche aux journaux du groupe Ebra.



L'"itinérance" aura parallèlement une forte connotation politique et sociale à un moment où le président est au plus bas dans les sondages et que la grogne des Français monte sur la question du pouvoir d'achat. "Mieux vaut que la colère s'exprime plutôt qu'elle se garde. J'entends les impatiences, mais il faut expliquer. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire abandonner non plus", a-t-il expliqué.

Étape 1 : le 4 novembre à Strasbourg

Emmanuel Macron et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, à Strasbourg, le 4 novembre 2018 Crédit : LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

C'est dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg qu'a été donné le coup d'envoi de "l'itinérance mémorielle" qui mènera le président dans 11 départements en une semaine, sur les champs de bataille de la Grande Guerre et à la rencontre d'une France périphérique frappée par la crise.



Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a assisté avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier à un concert d’œuvres de Debussy et Beethoven afin de "célébrer la réconciliation franco-allemande" un siècle après la fin de la guerre 1914-18.





L'absence, décriée par certains, de parade militaire est parfaitement assumée par l'Élysée qui a préféré mettre l'accent sur la paix et la réconciliation franco-allemande. "L'héritage de 14-18, c'est à la fois la victoire, c'est de ne pas avoir cédé et c'est aussi celui de la paix. Ce qu'on n'a pas réussi à faire totalement après 14-18, c'est qu'on n'a pas réussi à bâtir la paix", estime-t-il dans l'entretien aux quotidiens régionaux.

Étape 2 : le 5 novembre à Morhange

Emmanuel Macron devant le monument de la bataille de Morhange Crédit : LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Au lendemain de son passage à Strasbourg, Emmanuel Macron a rendu hommage aux Poilus avant d'apporter son soutien au redressement de cette région frappée par la désindustrialisation. Le président de la République s'est rendu devant le monument de la bataille de Morhange (Moselle), son premier rendez-vous avec les lieux emblématiques de la Première Guerre Mondiale.



Il est ainsi le premier président de la République à se rendre dans cette petite ville au milieu des champs et des bois où l'armée française a subi l'une de ses premières défaites de la guerre, en août 1914, "une tragédie" selon le chef de l'État. Au cours d'une cérémonie militaire, il a rendu hommage aux quelque 40.000 Poilus qui y ont trouvé la mort, dont 27.000 dans la seule journée du 22 août, en tentant de prendre d'assaut une ligne de crête bien défendue par les Allemands.



Comme cela sera le cas durant toute cette semaine, Emmanuel Macron a consacré son après-midi aux problèmes actuels d'une région qui n'a "pas vécu que les guerres" mais aussi "la désindustrialisation et les coups de boutoir de la mondialisation", comme il l'a expliqué à Ouest-France.

Étape 3 : le 6 novembre à Verdun

La troisième étape de l'"itinérance mémorielle" s'annonce particulièrement chargée. Après avoir passé la nuit dans un château où le compositeur Maurice Ravel fut ambulancier durant la guerre, le chef de l'État doit se rendre aux Eparges (Meuse), théâtre de combats dantesques en 1915. Ce sera surtout l'occasion pour Emmanuel Macron de saluer la mémoire de Maurice Genevoix, l'un de ses écrivains préférés, qui y a été blessé et en a fait le récit saisissant dans son recueil "Ceux de 14". "C'est un choix du cœur", a expliqué le président.



Emmanuel Macron se rend ensuite à Verdun, à quelques kilomètres, où il mettra ses pas dans ceux de ses prédécesseurs pour honorer les héros de la plus longue et la plus célèbre des batailles de la guerre. Il visitera avec 20 lycéens l'émouvant ossuaire où reposent les restes de 130.000 soldats français et allemands. Au total, 300.000 combattants ont été tués entre février et décembre 1916, dans l'enfer de Verdun, fait de boue, de froid et de bombardements dans les tranchées, comme celle, légendaire, des Baïonnettes.



Cette journée forte en symboles se terminera à Reims avec un hommage aux héros de "l'Armée noire", ces troupes coloniales composées principalement de tirailleurs sénégalais. Ils sont 200.000 à être montés au front et 30.000 sont morts durant la Première guerre mondiale.

Le programme des jours à venir