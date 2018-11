publié le 09/11/2018 à 12:12

En visite dans un centre social à Lens (Pas-de-Calais) vendredi 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement allait "drastiquement baisser le coût du permis" de conduire et "aider à l'acquisition du premier véhicule".



Le code sera intégré "à la partie scolaire". L'objectif affiché par le chef d'État est "d'aider à avoir le permis plus vite et moins cher, et aider à l'acquisition du premier véhicule.

Le chef d'État n'a en revanche pas donné d'autres éléments concernant le prix que pourrait désormais coûter le permis. Les détails de ce dispositif seront dévoilés lors de la présentation de la Stratégie mobilité, qui aura lieu d'ici à la fin de l'année.

En août dernier, le gouvernement avait lancé une mission parlementaire pour évaluer l'accès au permis et éventuellement le faire évoluer.