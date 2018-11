publié le 06/11/2018 à 10:45

"Je souhaite que l'an prochain, ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans grade et généraux, mais aussi les femmes engagées auprès des combattants, car ceux de 14 ce fut aussi celles de 14, toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honoré au Panthéon", a déclaré Emmanuel Macron mardi 6 novembre.



Le président de la République est actuellement en tournée dans le Nord-Est de la France pour les commémorations du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il s'exprimait aux Eparges (Meuse), théâtre de combats dantesques en 1915.

Maurice Genevoix dont la vocation littéraire est née dans les tranchées de la Grande Guerre, a immortalisé la mémoire des Poilus dans son remarquable récit "Ceux de 14". Il est l'un des auteurs préférés du chef de l'État.



Emmanuel Macron est attendu ensuite à Verdun, à quelques kilomètres, pour honorer les héros de la plus longue et la plus célèbre des batailles de la guerre. Il visitera avec 20 lycéens l'émouvant ossuaire où reposent les restes de 130.000 soldats français et allemands.