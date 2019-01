publié le 21/01/2019 à 13:58

Attendu de pied ferme. Ce lundi 21 janvier, soit quatre mois après sa première audition, Alexandre Benalla est auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Comment a-t-il pu utiliser des passeports diplomatiques pour rencontrer des dirigeants africains, alors qu'il avait été "remercié" par l'Élysée ?



C'est là toute la question. Le 19 septembre dernier, l'ancien collaborateur de l'Élysée avait juré de leur dire toute la vérité et promis notamment qu'il avait rendu les passeports. Les révélations de l'ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, ont montré le contraire.

Les sénateurs ne pourront pas l’interroger sur ce point précis. Enquête judiciaire oblige. Il été mis en examen le 18 janvier pour utilisation abusive de passeports diplomatiques.

Suivez en direct l'audition d'Alexandre Benalla

14h16 - "Le 19 septembre, lorsque j'étais présent devant vous, sous serment, je vous ai dit ils doivent être dans mon bureau à l'Élysée et ils ont du les restituer. Je vous réaffirme solennellement, sous serment encore une fois, que le 19 septembre mes passeports étaient à l'Élysée", dit Alexandre Benalla avant d'ajouter : "Je vous le réaffirme solennellement, je vous ai pas menti lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée"



14h14 - "Derrière la carapace, il y a un homme, sa femme, son fils. une situation personnelle et professionnelle assez troublées qui fait que j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Erreurs que j'ai reconnues devant la justice, dit Alexandre Benalla. Je n'accepte pas le personnage qui a été construit autour de moi et qui ne reflète pas la réalité de ce que je suis".



Et d'ajouter : "Cette pseudo affaire Benalla n'avait qu'un seul but, atteindre le chef de l'État"



14h11 - Alexandre Benalla se dit victime d'un "lynchage en règle". "On a fait de moi en six mois, un personnage sulfureux, diabolique, infréquentable. Ce sont les qualificatifs employés à mon encontre. Je pense, très modestement, avoir contribué à la construction de ce personnage de part mes propos et mon attitude qui a pu apparaître décalé", ajoute-t-il.



14h09 - Alexandre Benalla s'exprime : "Je souhaitais remettre l'ensemble de cette affaire dans le contexte qui est le sien. Elle intervient au moment de faits du 1er mai, dont on a dit beaucoup de choses (...) On m'a d'abord présenté comme le tabasseur des gentils manifestants, en tronquant la réalité d'une situation qui était assez tendue et assez confuse"



14h05 - L'audition commence par un rappel fait par Philippe Bas, président de la commission d'enquête, des questions posées lors de la précédente audition. "Nous ne refaisons pas l'audition de septembre", a-t-il précisé.



14h03 - L'ancien collaborateur de l'Élysée avait déjà été entendu le 19 septembre par cette commission d'enquête créée cet été après sa mise en examen pour des violences sur des manifestants le 1er mai, alors qu'il "observateur" aux côtés de la police.



14h - Alexandre Benalla est arrivé devant les sénateurs et s'installe

13h58 - Bonjour et bienvenue dans ce live.