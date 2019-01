publié le 21/01/2019 à 14:36

Quatre mois après sa première audition, Alexandre Benalla est auditionné ce lundi 21 janvier par la commission d'enquête du Sénat. L'ancien chargé de mission de l'Élysée est très vite revenu sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques.



"Le 19 septembre, lorsque j'étais présent devant vous, sous serment, je vous ai dit 'ils doivent être dans mon bureau à l'Élysée et ils doivent êtres restitués. Je vous réaffirme solennellement, que mes passeports étaient à l'Élysée", dit Alexandre Benalla. Avant d'ajouter : "Je vous le réaffirme solennellement, je vous ai pas menti lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée".

Alexandre Benalla a également reconnu avoir commis "un certain nombre d'erreurs", évoquant une "situation professionnelle et personnelle assez troublée", à l'ouverture de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale.

Benalla dénonce un "lynchage en règle"

"J'ai commis un certain nombre d'erreurs, des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage, et que je reconnais publiquement devant vous, et je l'ai fait également devant la justice", a dit l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a estimé avoir subi un "lynchage en règle".





Alexandre Benalla avait déjà été entendu le 19 septembre par cette commission d'enquête sénatoriale créée cet été après sa mise en examen pour des violences sur des manifestants le 1er mai, alors qu'il "observateur" aux côtés de la police. Il a de nouveau été mis en examen vendredi dernier, cette fois pour utilisation abusive de passeports diplomatiques après son licenciement.