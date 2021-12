Coronavirus : ce que l'on sait sur le variant Omicron

Boris Johnson redoute "un raz-de-marée" alors que le variant Omicron se propage de plus en plus outre-Manche. 4.700 cas y ont été recensés. Ce chiffre double tous les 2 à 3 jours. Preuve que ce variant est aussi contagieux qu'on le pensait. Omicron représente 40% des cas détectés à Londres désormais. Ce variant, beaucoup plus contagieux, pourrait devenir majoritaire en Angleterre dans quelques jours.

En France, selon les derniers bilans, vendredi 10 décembre, on recensait 59 cas. Ce chiffre est sous-estimé puisque des milliers d'échantillons suspects sont en cours d'analyse. Selon les épidémiologistes, on compte plus probablement une centaine de cas ce mardi 14 décembre.

Le problème principal d'Omicron est qu'il résiste aux vaccins. La semaine dernière, Pfizer a indiqué qu'avec 2 doses, son vaccin n'était plus efficace qu'à 35% contre Omicron. C'est très faible, quand on sait qu'il est efficace à 95% contre le variant Delta. La bonne nouvelle : avec le rappel, la protection remonte en flèche.

Mais l'OMS estime qu'il n'est pas plus dangereux. Il entrainerait plutôt des symptômes moins sévères et moins de formes respiratoires de la maladie. Ces graves atteintes pulmonaires sont souvent responsables des hospitalisations. Il faut toutefois rester encore prudents car on ne sait pas tout encore de ce variant, que l'on ne connait que depuis 3 semaines.