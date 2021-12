DÉBAT - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron, un président déjà en campagne ?

Au lendemain de la grande interview d'Emmanuel Macron sur TF1, l'opposition ne lève pas le pied sur les accusations portées à l'encontre du chef de l'État, l'accusant d'être entré en campagne sur un temps de parole non-décompté par le CSA. Invité RTL ce jeudi 16 décembre, Nicolas Bay, député européen et Président du groupe Rassemblement national au Conseil régional de Normandie concède que ce dernier "à le droit d'être candidat à sa réélection, mais ce qui pose problème, c'est l'ambiguïté sur le calcul du temps de parole".

"Il est évidemment candidat, c'était une longue interview extrêmement bienveillante qui sera décomptée en tant que prise de parole de l'exécutif et non en tant que candidat Emmanuel Macron, ça pose un problème", déplore-t-il, ajoutant qu'"Emmanuel Macron a beaucoup parlé de lui et peu de la France, il a dégagé un sentiment de nombrilisme".

Face à Nicolas Bay, Florian Bachelier, député LaREM d’Ille-et-Vilaine et premier questeur de l’Assemblée nationale lui répond :"Emmanuel Macron est Président de la République et il est normal qu'il vienne présenter son bilan (...) Je suis toujours étonné qu'on prenne du temps sur ce type de débat" à la place de sujets comme "la santé, la sécurité, l'emploi".

"Emmanuel Macron n'est pas un potentiel candidat comme les autres, il est Président de la République. Il y a impossibilité qu'il devienne candidat avant le début de la présidence française de l'UE", a-t-il poursuivi. "Il a intérêt à ce que sa campagne dure le moins longtemps possible", a enfin répondu ironiquement le Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Normandie.