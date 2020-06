Emmanuel Macron promet de ne pas augmenter les impôts pour financer la crise

publié le 14/06/2020 à 23:58

Emmanuel Macron a promis de se "réinventer" pour la fin de son quinquennat. Mais il ne compte pas augmenter les impôts pour éponger les dépenses supplémentaires qui ont été faites pour financer les nombreux plans de relance de l'économie.

Ce dimanche 14 juin, le président de la République a fait une allocution télévisée dans lequel il s'est engagé. "Nous ne financerons pas les dépenses en augmentant les impôts", a-t-il déclaré. "La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable et plus fort. Nous devons le faire alors même que notre pays va connaître des faillites et des plans sociaux multiples", a-t-il poursuivi.

L'OCDE a calculé que le PIB chuterait de 11,4 % à 14,1 % d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron a promis de "s'engager dans cette reconstruction économique. Il nous faudra tout faire pour éviter au maximum les licenciements". Parmi les mesures les plus fortes, l'activité partielle sera maintenue pendant plusieurs mois, mais le taux de sa prise en charge pourrait évoluer.