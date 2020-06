Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français en juillet pour sa réinvention

publié le 14/06/2020 à 23:30

Pour la réinvention, il faudra repasser en juillet. Au-delà de l'accélération des mesures de déconfinement, rapprochant davantage le pays d'un retour "aux jours heureux", Emmanuel Macron était attendu ce dimanche 14 juin sur sa capacité à se projeter concrètement dans l'après-coronavirus.

Ce monde s'annonce marqué par une urgence économique et sociale sans précédent, face à laquelle il avait promis le 13 avril de réorienter son action, de "sortir des sentiers battus" et de "se réinventer". Deux mois après cette déclaration d'intention, la quatrième allocution donnée par le chef de l'État à l'ère du coronavirus n'a pas vraiment accouché de mesures emblématiques d'un changement de cap.

Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts pour faire face aux dépenses imposées par la récession, prévenant qu'il faudrait "travailler et produire davantage", mais il a remis à plus tard la présentation du "pacte productif" à travers lequel il aspire à "reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire".

Vers une décentralisation accrue

Dans l'esprit du chef de l'État, la reconstruction sera aussi institutionnelle. Emmanuel Macron mise sur les forces vives de la nation pour "bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités". "L'organisation de l'État et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris", a-t-il lancé.

Convaincu par l'action des collectivités locales, des agents de l'État, des entreprises, des associations, des syndicats et des citoyens durant la crise, le président veut "leur faire davantage confiance" et "leur donner de nouvelles libertés et responsabilités inédites".

"Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions", a-t-il souligné. Emmanuel Macron doit recevoir d'ici-là les propositions des présidents des deux chambres et du Conseil économique, social et environnemental pour l'après-Covid ainsi que les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Le résultat du second tour des municipales le 28 juin teintera sans aucun doute sa réflexion.