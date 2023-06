Emmanuel Macron : la souveraineté industrielle, sa nouvelle obsession

Emmanuel Macron arrivera en fin de matinée ce mardi 12 juin en Ardèche pour présenter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France. Le président de la République ne veut pas revivre les pénuries de paracétamol et de produits anesthésiants rencontrées pendant la crise sanitaire. Le mois dernier, Emmanuel Macron avait inauguré une usine de batteries, ce mercredi ce sera les investissements dans le numérique. Derrière ces déplacements thématiques se cache la nouvelle obsession du chef de l'État : la souveraineté industrielle.

Depuis la crise sanitaire c'est devenu l'un des mots les plus utilisés par le Président : "Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne". Souveraineté médicale, énergétique, industrielle. C'est simple, aujourd'hui, pas un sujet n'échappe à cette nouvelle maraude présidentielle. Objectif : tout faire pour éviter de nouvelles pénuries de masques, de médicaments ou encore de semi-conducteurs.

"Le Président a été furieux quand il a appris les ruptures de paracétamol l'hiver dernier, rapporte un proche. Avec les coupures de courant, cela créa chez les gens un sentiment de déclassement". Un déclassement souvent moteur du vote pour Marine Le Pen. Alors, depuis deux mois, la stratégie est assumée au sommet de l'État, des déplacements toutes les semaines et des annonces des batteries et des voitures électriques dans le nord, des médicaments en Ardèche et des emplois à la clé.

"C'est simple, quand une usine sort de terre, la colère régresse dans un territoire", applaudit un ministre. Et tant pis s'il faudra attendre des années avant de pouvoir voir un permis de construire. L'entourage du président se frotte les mains. Pendant ce temps-là, plus personne ne parle des retraites.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info