Pourquoi les pays sont désormais plus attentifs à la question de la souveraineté

Bruno Le Maire reste à Bercy, en tant que ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Partout dans le monde, les pays sont désormais beaucoup plus attentifs à la question de la souveraineté, pourquoi cette préoccupation nouvelle ? C’est l'un des éléments structurants du nouveau modèle économique qui se profile au-delà de la crise que nous connaissons.

Les États sont beaucoup plus attentifs aux questions de stratégie et de souveraineté, alors que dans les quarante années qui précédaient, la mondialisation avait donné l’illusion qu’on pouvait trouver facilement les produits dont on avait besoin.

Il y a deux explications. Une explication contingente : le Covid, avec l’expérience des pénuries et des dépendances que les pays ont subies, en matière de masques, de médicaments, etc. Chaque pays a d’abord pensé à lui-même. Cela a ensuite été renforcé par l’arrivée de la crise énergétique. On a pu constater le même phénomène.

Une fatigue de la mondialisation

Face à un monde de ressources relativement rares, c’est la préoccupation nationale qui prévaut. En réalité, on assiste à une fatigue de la mondialisation. Celle-ci était ressentie comme un peu menaçante, pas toujours rassurante.

On en a vu une expression importante au moment du Brexit en juin 2016. C’était un vote d’inquiétude, de demande de réaffirmation des frontières, de l’identité nationale. Au même moment, un vote tout à fait comparable s’est produit de l’autre côté de l’Atlantique, c’est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Cet épisode du podcast hors-série Lenglet-Co fait partie d'une série cinq podcasts autour du livre de François Lenglet, Rien ne va mais... (Plon), dont RTL est partenaire.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info