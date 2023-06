INVITÉE RTL - Loi immigration : le projet des Républicains "va beaucoup trop loin", selon Yaël Braun-Pivet

Après des semaines houleuses passées à l'Assemblée nationale durant les débats autour de la réforme des retraites, la question de l'immigration devrait bientôt être posée sur la table.

Invitée de RTL, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, estime que le projet des Républicains "va beaucoup trop loin", et qu'il ne doit donc pas être repris en l'état. "Le projet des Républicains, notamment dans son volet constitutionnel, va beaucoup trop loin", argue-t-elle.

Il s'agit, selon elle, d'une proposition de loi "qui remet en cause le principe de notre adhésion à l'Union européenne". "Je crois surtout que l'Union européenne, en matière migratoire, est une vraie partie de la réponse. Ça n'est pas bloquant, au contraire !", ajoute Yaël Braun-Pivet. Face à un possible mécontentement du parti de droite, de nouveau, la présidente de l'Assemblée nationale souhaite que "des compromis" soient trouvés entre les différents partis et que "chacun fasse un pas" dans "l'intérêt de nos compatriotes".

