VIDÉO - Quand Sandrine Rousseau s'interpose lors d’une altercation entre un cycliste et un chauffeur de taxi

C'est une altercation comme il peut y en avoir des dizaines entre usagers de la route. Sur une vidéo diffusée lundi 12 juin sur les réseaux sociaux, un cycliste et un chauffeur de taxi s'invectivent vivement avant d'en venir aux mains, en plein Paris. Mais l'identité d'une des protagonistes de la scène a rendu cette séquence virale. On y voit plusieurs personnes, dont la députée écologiste Sandrine Rousseau, se précipiter sur la router pour séparer les deux hommes et tenter de calmer une situation en passe de s'envenimer. L'élue, interrogée par Le Parisien et Libération, est revenue sur cette scène qui s'est déroulée dimanche 11 juin.

"J’allais faire mes courses dimanche midi et j’étais en retard. J’ai vu un taxi être agressif vis-à-vis d’un vélo. Et je me suis interposée : j’ai pris le bras du taxi car il retenait la main du cycliste et le lui ai tapé jusqu’à ce qu’il lâche prise", a indiqué Sandrine Rousseau. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé au départ, je n’ai pas vu. J’ai fait ce que j’avais à faire, comme tout citoyen", a précisé la députée.

Un chauffeur de taxi qui percute la roue arrière d'un cycliste

La vidéo de l'altercation, qui dure un peu plus de deux minutes, a été publiée sur le compte Twitter du créateur de contenus Altis, suivi par plus de 12.000 personnes sur le réseau social. L'internaute se filmait en train de parcourir les rues de Paris avec d'autres cyclistes dans le cadre d'une "convergence vélo", un événement associatif qui vise à promouvoir l'utilisation de ce moyen de transport.

L'extrait est issu d'une séquence de plus de 7h diffusée en direct sur la plateforme Twitch. Sur cette scène, on peut apercevoir un chauffeur de taxi percuter légèrement la roue arrière d'un cycliste, alors arrêté devant un passage pour piétons de la rue de Tolbiac, dans le XIIIe arrondissement. "Priorité aux piétons, ducon", lance l'homme à vélo, après s'être retourné. "Mets toi sur le côté, mets toi sur le côté", lui réplique le chauffeur, provoquant la colère du cycliste. "C'est un passage pour piétons, tu fermes ta gueule !", lui assène-t-il.

Les deux hommes poursuivent leur route quelques dizaines de mètres, avant que la vidéo ne les montre arrêtés en train de s'échanger des coups, en plein milieu de la route. "Le chauffeur de taxi a saisi le cycliste dans son taxi et celui-ci s'est défendu", a assuré le créateur de contenus Altis sur Twitter. C'est alors que Sandrine Rousseau et plusieurs autres personnes sont intervenues. La situation s'est finalement calmée, même si le chauffeur de taxi "a menacé de suivre le cycliste jusqu'à son domicile", a précisé Altis, qui a demandé des explications à la société de taxis G7, pour laquelle travaille le chauffeur.

"Rue de Tolbiac, comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d’apaiser l’usage de la route et de sécuriser la pratique du vélo et du taxi", a réagi Sandrine Rousseau sur Twitter, lundi soir.

