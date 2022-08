Sur les chapeaux de roue. À l'image de l'intensité de la fin de la session parlementaire, la rentrée politique s'annonce tout aussi mouvementée pour Emmanuel Macron. L'été aura été marqué par la guerre en Ukraine, l'inflation, la canicule et les incendies dévastateurs en France et en Europe. Des sujets qui ont mobilisé l'attention du président de la République, depuis Brégançon.

Aux dossiers de fond comme le pouvoir d'achat des Français et les enjeux climatiques vient se mêler la politique politicienne. Pas question pour le chef de l'Etat de laisser des oppositions, requinqués par une Assemblée sans majorité absolue, gagner du terrain.

C'est là tout l'enjeu de cette reprise pour le président qui cherche à imposer un rythme soutenu pour les mois à venir. Dans la foulée de sa réélection, le chef de l'Etat avait promis une "nouvelle méthode" pour ce second quinquennat. Jupiter n'est plus, Emmanuel Macron se voit davantage comme Vulcain, "c’est-à-dire à la forge", comme il l'expliquait.

Cadrages, principes et chantiers

Une majorité des textes qui seront poussés par l'exécutif s'articuleront autour du Conseil national de la refondation, annoncé par Emmanuel Macron en juin dernier. Comment ? Le CNR "va associer les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental", détaillait Olivier Véran.

L'objectif étant de créer un "grand cadrage" et des "grands principes", tout en les partageant "à l'échelle de la Nation sur des grands enjeux, notamment les enjeux prioritaires pour le président de la République et pour Élisabeth Borne", déclarait le porte-parole du gouvernement. Ce conseil national de la refondation lancera ainsi le "chantier de la santé, le chantier de l'éducation, le chantier de la perte d'autonomie".

Sobriété et planification écologique

La rentrée devrait avoir une "forte tonalité sur la transition écologique", indique un proche du président. Le plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine sera donc un élément central avec "une mobilisation des institutions, des ministères, des entreprises et des particuliers", précise-t-on à RTL.

De même pour la planification écologique. L'exécutif prévoit pour l'automne un projet de loi "d’accélération des énergies renouvelables". Toujours sur le volet écologique, Emmanuel Macron souhaite réunir, une fois les feux éteints, l'ensemble des acteurs des départements. Le chef de l'Etat veut plancher sur un "modèle de prévention et de lutte contre les incendies" en France.

Plein emploi et "culture du compromis"

Sur le volet économique, la promesse de campagne du plein emploi sera aussi à l'ordre du jour d'ici la première quinzaine de septembre. Le candidat Emmanuel Macron s'était engagé réformer l'assurance chômage. Le ministre du Travail Olivier Dussopt s'était emparé du sujet fin juillet en indiquant dans Le Parisien : "Il y a une urgence : que la réforme de l'assurance chômage, décidée en 2019 et mise en œuvre en 2021 du fait du Covid, voit ses règles prolongées. Elles arrivent à échéance le 1er novembre 2022".



Et d'ajouter : "Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit". Le texte sera étudié par les députés la semaine du 3 octobre. Tous ces sujets suivront la même méthode, assure un proche de président : "La culture du compromis". Un enjeu à lui seul pour Emmanuel Macron.

