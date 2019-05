Emmanuel Macron est-il un homme pressé ?

publié le 09/05/2019 à 06:02

Il ne fait plus de doute que le rapport au temps est un élément central de la personnalité présidentielle d'Emmanuel Macron. Au début, maître des horloges, le président de la République revendique haut et fort sa volonté d'aller vite. Même si cela peut lui rajouter des embûches politiques.



Dernier élément en date : Emmanuel Macron a pris tout le monde de court en annonçant une batterie de mesures en faveur de la biodiversité, le jour où des experts de l'ONU constatent qu'un million d'espèces animales et végétale sont menacées d’extinction. Il s'agit là pour le chef de l'État de répondre à ceux qui avaient dénoncé l'absence de sujets écologiques, lors de sa conférence de presse.

Le président en personne a reconnu à plusieurs reprises vouloir aller trop vite dans la mise en place de certaines réformes.

L'argument de la rapidité

"Vite". Ce mot revient très souvent dans les paroles prononcées par Emmanuel Macron. Par exemple, le 7 mars dernier, lors d'un grand débat dans les Alpes-de-Haute-Provence, le chef de l'État expliquait devant 400 personnes vouloir aller "plus fort, plus vite et plus loin" sur l'environnement.



En juin 2017, lorsque la réforme du Code du travail est présentée en Conseil des ministres, Alain Duhamel notait que "le gouvernement veut aller vite, il veut même aller très vite, mais il veut y aller en souplesse". Une stratégie bien rodée puisque "plus on va vite, moins on a de chance de coaguler, surtout si on le fait en souplesse".



Plus récemment, c'est Édouard Philippe qui semble avoir épousé le langage d'Emmanuel Macron. Après avoir réuni son gouvernement en séminaire pour mettre en application les mesures annoncées par le président, le premier ministre a indiqué : "Nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien".



Autre exemple, cet empressement a aussi été ressenti pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Quelques jours après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, Emmanuel Macron a affirmé avec détermination que seules cinq années seraient nécessaires pour sa restauration.

À chaque fois, quand il n'y a pas de discussion avant, on est sûr de se planter Dominique Bussereau sur RTL





Et c'est justement cette impatience là qui avait été l'objet de critiques de la part d'élus lors du passage à une limitation à 80km/h sur les routes secondaires. Invité sur RTL, Dominique Bussereau expliquait : "Au lieu de prendre une mesure dont on savait qu'elle serait strictement impopulaire, on était prêt à prendre nos responsabilités et à se mettre autour d'une table".



Le président de l'Assemblée des départements de France reproche au gouvernement d'avoir agi dans la précipitation et en solitaire. "À chaque fois, quand il n’y a pas de discussion avant, on est sûr de se planter. Là, on a rendu cette mesure impopulaire parce qu'on l'a systématisée, sans la moindre concertation", indiquait-il sur RTL. Un point qui n'est pas négligeable puisque certains observateurs considèrent que les 80km/h ont été le point de départ de la crise des "gilets jaunes".

Un rapport au temps particulier

Mais d'où vient cette précipitation et cet empressement chez Emmanuel Macron ? En décembre 2017, celui qui entamait tout juste son mandat de président de la République donnait quelques éléments de réponse sur France 2.



"Le rapport au temps est une question plus large qui m’a toujours obsédé. Je pense qu’on ne s’engage pas en politique si l’on n’a pas un certain rapport au temps (…) On a une fonction à la fois symbolique d’impulsion, de gardien du temps et donc des accélérations nécessaires".



Mais selon La Croix, il était possible de déceler ce rapport au temps chez le Président dès 2011. "Du temps court au temps long, quelle temporalité du politique ?", disait-il. L’action politique est "ainsi écartelée entre ces deux temporalités : le temps long qui condamne à la procrastination ou l’incantation et le temps court qui appelle l’urgence imparfaite et insuffisante".

L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même (...) je l'ai un peu eue avec les Français Emmanuel Macron





Olivier Abel, professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, expliquait au journal qu'"Emmanuel Macron est très sensible à ces décalages entre les temps de l’action, de la narration et du spectateur. Le temps narratif a toujours un temps de retard sur l’action et on ne peut pas à la fois faire et décrire ce que l’on fait. Toutefois, on ne peut aller très loin dans l’action sans tenter de raccrocher les wagons entre ces temporalités différentes".



Lors de sa première conférence de presse, Emmanuel Macron a regretté d'avoir donné "le sentiment" d'être "dur". Dans un contexte très tendu avec les "gilets jaunes", le président a même été plus loin : "L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eue avec les Français. Le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Ça, je le regrette. D'abord parce que ce n'est pas ce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause".