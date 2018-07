publié le 28/06/2017 à 19:55

La réforme du Code du travail a fait son premier passage devant le Conseil des ministres, ce mercredi 28 juin, avec l'examen du projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances. La place de l'accord d'entreprise, le contrat de chantier ou encore le changement de modalités du licenciement sont au centre de cette nouvelle réforme. "Le gouvernement veut aller vite, il veut même aller très vite, mais il veut y aller en souplesse", souligne Alain Duhamel.



"La réforme du code du travail, c’est la marque Macron", fait remarquer l’éditorialiste RTL pour qui il s’agit en réalité d’une loi Macron 3, après les lois Macron et El Khomri. "Il faut aller vite pour essayer de dissuader la formation d’un front de refus, pour empêcher la constitution d’un troisième tour social", poursuit-il. En effet, la CGT a d'ores et déjà appelé à une grande journée de mobilisation, le 12 septembre prochain, contre cette réforme. La centrale veut faire du 12 septembre une journée "d’action et de grève" dans "toutes les entreprises et services". "Plus on va vite moins on ça a de chance de coaguler, surtout si on le fait en souplesse", résume Alain Duhamel.