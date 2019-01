publié le 28/01/2019 à 13:30

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a atteint un plus bas historique en 2018, avec 3.259 tués, soit neuf de moins que le précédent "record" de 3.268 morts enregistré en 2013, a annoncé ce lundi Édouard Philippe.



Invité à l'antenne de RTL ce lundi 28 janvier, Dominique Bussereau le président de l'Assemblée des départements de France se dit "heureux de la baisse historique". Néanmoins, il ajoute : "J’observe qu’il y a énormément de radars vandalisés, ce qui pose problème. Il y a de moins de contrôle de police et de gendarmerie, parce que les effectifs sont utilisés à d'autres missions. Il ne faut pas relâcher".



Dominique Bussereau "craint que les chiffres remontent". "Il faut mettre le paquet. Sur la vitesse, je suis prêt à me mettre autour d’une table, dans chaque département avec les préfets (...) et de regarder au cas par cas la vitesse et pourquoi pas la diminuer encore sur certains axes s'il y a un risque d'accidentologie particulier", ajoute-t-il.

Comment expliquer une telle impopularité ? "Au lieu de prendre une mesure dont on savait qu'elle serait strictement impopulaire, on était prêt à prendre nos responsabilités et à se mettre autour d'une table", répond le président de l'Assemblée des départements de France. Le gouvernement a-t-il mal géré la situation ?



"À chaque fois, quand il n’y a pas de discussion avant, on est sûr de se planter. Là, on a rendu cette mesure impopulaire parce qu'on l'a systématisée, sans la moindre concertation", conclut Dominique Bussereau.