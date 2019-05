publié le 07/05/2019 à 19:44

Cela fait deux ans jour pour jour qu'Emmanuel Macron a été élu. Pour moi, c'est un président de la République complètement atypique, presque expérimental parce que c'est à la fois un chef de l'État brillant, mais novice. En quelque sorte, c'est un dauphin couronné.



Il faut savoir qu'aucun président de la République français, pas simplement sous la Ve République mais de toutes les Républiques françaises, n'a été élu aussi jeune. Alors, il faut beaucoup de chance, des qualités particulières certainement hors du commun, mais en même temps c'est la preuve d'une certaine innocence.

On le voit bien dans sa conduite des affaires, dans ses rapports avec le gens, dans ce qu'il a réussi et rater, avec l'affaire Benalla, peut-être avec le fait qu'il choisisse Nathalie Loiseau. C'est en même temps un séducteur incontestable quand il s'exprime, quand il débat, quand il dialogue avec les Français : il impressionne.

Et en même temps, il est d'une maladresse quelques fois extravagante et extrêmement dangereuse pour lui. Au total, on voit très bien une ambition si j'ose dire générale dans tous les domaines, avec une impatience parfois intempestive.