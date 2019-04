publié le 25/04/2019 à 23:17

Le rendez-vous était attendu mais les Français ont, dans une grande majorité, été déçus. Selon notre enquête* exclusive Harris Interactive / Agence Epoka pour RTL et Le Figaro et LCI, 63% des sondés n'ont pas été convaincus par les annonces d'Emmanuel Macron ce jeudi 25 avril lors de sa conférence de presse. Si 7% l'ont trouvé très convaincant, ils sont en revanche 25% à ne pas l'avoir trouvé convaincant du tout.



Au cours de ce rendez-vous, le chef de l'État a fait plusieurs annonces comme la réindexation des retraites de moins de 2.000 euros sur l’inflation. Une mesure jugée "bonne" par 84% des sondés.

Si la majorité des annonces présidentielles recueillent l'adhésion d'une large partie des sondés (pérennisation des la prime exceptionnelle de fin d'année défiscalisée, création d'un conseil de défense écologique, débat annuel au Parlement sur la politique migratoire), certaines sont en revanche jugées "mauvaises" par bon nombre de sondés.

Ainsi l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein est jugée "mauvaise" par 58% des Français. Ils sont 59% à être défavorable au non rétablissement de l'ISF en attendant une évaluation et 65% à juger "mauvaise" l'augmentation du temps de travail.



*Enquête Harris Interactive / Agence Epoka pour LCI, RTL et Le Figaro réalisée en ligne le 25 avril 2019 suite aux annonces d’Emmanuel Macron dans le cadre de sa conférence de presse. Échantillon de 807 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).