Emmanuel Macron justifie la suppression de l'ISF

publié le 25/04/2019 à 19:23

Il ne reviendra pas sur cette réforme polémique. Emmanuel Macron a une nouvelle fois justifié la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF) au cours de sa conférence de presse, le jeudi 25 avril. Supprimé fin 2017, l'ISF est depuis remplacé par un nouvel impôt au même seuil et même taux, mais réduit au patrimoine immobilier.



"J'ai entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune, menée au début du quinquennat, était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale", a commencé le chef de l'État. Mais, explique-t-il, cette mesure a permis d'"encourager l'investissement en direction de l'économie réelle, de la recherche, des usines, de la production. Car s'il n'y a pas d'investissement national, il n'y a pas d'économie."

"Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre", a poursuivi Emmanuel Macron. "Elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons."

Baisser "significativement" l'impôt sur le revenu

Emmanuel Macron a également annoncé son intention de diminuer l'impôt sur le revenu, en particulier pour les classes moyennes. "Celles et ceux qui travaillent et qui payent l'impôt sur le revenu ont été largement mis à contribution durant les dernières décennies", a-t-il estimé. "Je ne veux pas de hausse d'impôt, je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt pour le revenu".



Pour financer cette mesure, le chef de l'État a évoqué plusieurs pistes parmi lesquelles "la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique".