publié le 25/04/2019 à 18:49

Reportée à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'allocution d'Emmanuel Macron s'est transformée en une conférence de presse organisée ce jeudi 25 avril. Après avoir salué "les justes revendications" du mouvement tout en martelant sa volonté de voir "l'ordre public revenir avant tout", le président a souligné le sentiment d'abandon exprimé par les Français, notamment les retraités, depuis le début de la contestation populaire.



Le Président a insisté sur le rôle des retraités dans la société, dont beaucoup se sont révélés lors du mouvement contestataire, selon lui, estimant que "le travail qui a été fait doit aussi pouvoir payer". Aussi, comme RTL vous le révélait la semaine dernière, le chef de l'État a confirmé la réindexation des retraites de moins de 2.000 euros et, par la même occasion, la fin de la sous-indexation des retraites à partir de 2021 afin qu'aucune pension n'augmente moins vite que les prix. Ce geste s'ajouterait à l'annulation de la hausse de la CSG annoncée en fin d'année dernière.

Plus largement, Emmanuel Macron a reconnu avoir été surpris par certaines revendications des retraités, tout en reconnaissant leur situation délicate. "Les retraités modestes, dont j'ai cru moi-même que leur protestation n'était pas totalement légitime (...) mais qui vivent aujourd'hui avec l'angoisse de parfois devoir aider les générations suivantes, qui ne s'en sortent pas totalement, de devoir subvenir aux besoins de leurs propres aînés et qui vivent encore et sont en dépendance, et qui voient devant eux ce que va leur coûter la maison de retraite, l'Ehpad : entre 1.800 et 2.000 euros par mois, là où leur retraite est à 1.300 euros et qu'ils ont travaillé toute leur vie".