Au second des élections municipales de Bordeaux (Gironde), l'écologiste Pierre Hurmic (EELV) a devancé de peu Nicolas Florian (LR/LaREM) d'après les dernières estimations. Soutenu notamment par le PS et le PCF, il s'impose avec entre 45,6 et 46,8% devant le candidat LR/LaREM (43,2 - 44,6%), considéré comme Macron-compatible, selon Harris Interactive et Ipsos-Sopra Steria. En troisième position, Philippe Poutou (NPA) recueille un peu moins de 10% des voix.

Lors du premier tour le 15 mars dernier, le maire sortant remplaçant d’Alain Juppé, Nicolas Florian (LR) avait obtenu 34,55% des votes. Il a ainsi devancé de peu le candidat EELV Pierre Hurmic qui avait obtenu 34,38% des suffrages exprimés, Thomas Cazenave (LaREM) avec 12,69% des votes et Philippe Poutou (NPA) et ses 11,77%.

Bordeaux est une ville traditionnellement de droite pour qui elle vote largement depuis la Libération. La majorité de droite et centriste en place depuis plus de 70 ans a été déstabilisée par les bons résultats de La République en Marche ainsi que par la démission d'Alain Juppé le 13 février 2019.

Bordeaux est la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine. La ville compte quelque 254.430 Bordelais, alors que son aire métropolitaine compte environ 1.232.550 habitants.

