Le candidat écologiste Grégory Doucet (union de la gauche) récolte 50,8% des suffrages selon notre estimation Harris interactive. Il devancerait de loin le candidat LR Yann Cucherat qui obtiendrait 31,4% des votes. George Képénékian (dissident LaREM) aurait recueilli 17,8% des voix.

Lors du premier tour le 15 mars dernier, Grégory Doucet (EELV) avait obtenu 28,46% des votes. Il a ainsi devancé le candidat Les Républicains Étienne Blanc qui avait obtenu 17,01% des suffrages exprimés, Yann Cucherat (LR) avec 14,92% ainsi que George Képénékian (dissident LaREM) et ses 11,98%.

Lors du précédent scrutin en 2014, Gérard Collomb (PS) l'avait emporté pour la troisième fois avec 50,65% des voix dès le premier tour. Il avait ainsi distancié Michel Havard (UMP, 34,23%) et Christophe Boudot (FN, 10,34%). Pour ce deuxième tour Étienne Blanc s'est rangé derrière le candidat LaREM Yann Cucherat.

Lyon, traditionnellement bourgeoise a tendance à voter à droite dans les communes et arrondissements du Nord et Nord-Ouest, tandis que les communes du Sud et de l'Est sont plutôt tourné vers la gauche. Gerard Collomb (PS) est à la tête de la ville depuis 2001 et est devenu maire pour la première fois alors qu'il était minoritaire en nombre de voix mais majoritaire dans le nombre d'arrondissements remportés.

Lyon est la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La ville compte quelque 516.000 Lyonnais, alors que son aire métropolitaine compte environ 2.326.230 habitants.

