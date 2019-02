Édouard Philippe sous l’œil d'Emmanuel Macron

publié le 01/02/2019 à 22:04

Toute la semaine, le premier ministre est monté en première ligne. Une semaine offensive résumée par une photo publiée mardi en une du journal Le Monde. Tenir bon sans tenir tête. Nous sommes le 9 janvier dernier dans la salle de presse de l'Élysée à la sortie du séminaire gouvernemental. Édouard Philippe s'apprête à lancer le grand débat national.



Plantons le décors : un mur et une moquette bleue qui sautent aux yeux. Une grande porte blanche entrebâillée. Le premier ministre arrive d'un pas décidé mais il observe du coin de l’œil les journalistes qui l'attendent au tournant.

À sa droite, accroché au mur le portrait officiel d'Emmanuel Macron le surplombe. Le Président toujours en première ligne. Figure tutélaire d'un chef du gouvernement sous surveillance.

La photo est signée Jean-Claude Coutausse pour le journal Le Monde. Il raconte à RTL : "Une bonne photo de presse ça tient à peu de chose. Nous sommes face à ce mur bleu de France. Après un long moment la porte finie par s'ouvrir sur le premier ministre. Je cadre plutôt large pour inclure le portrait d'Emmanuel Macron, c'est ce qui donne tout le sens à l'image".

Défense des 80 kms/h. Participation à plusieurs débats citoyens. Si cette photo a été publiée cette semaine par le journal Le Monde, c'est parce qu'après quelques jours à laisser le champ libre à Emmanuel Macron, Édouard Philippe est revenu sur le devant de la scène.



Pour Jean-Claude Coutausse : "C'est une photo d'actualité chaude mais c'est aussi une image qui va tenir dans le temps. Elle racontera peut être la relation entre deux hommes aux pouvoir. C'est une photo très binaire. Le Président est présent sans être là. Il y a une espèce de timidité dans le regard du Premier ministre. Une espèce de regard de méfiance. Il ne sait peut être pas que derrière la porte, il y a le regard du Président".

Le tandem composé du président et du premier ministre a toujours été particulier sous la Ve République. Il y a les rivaux qui rêvent d'être calife à la place du calife : Georges Pompidou, Jacques Chirac, Manuel Valls. Et il y a les proches qui servent de fusible : Pierre Mauroy, Alain Juppé, Jean Pierre Raffarin.



Ce sont les rapports de ces duos qu'illustre aussi cette photo symbolique. Un pas de côté dans un monde politique de plus en verrouillé par les communicants. "En général les services de communication s'arrangent pour qu'on soit sur des situations les plus lissées, les plus contrôlées possibles", explique le photographe.



En fait, c'est ça l'enfer de Matignon dans le nouveau monde. Trouver sa place tout en restant loyal... Pour éviter de prendre la porte.