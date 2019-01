Le Pape François au cirque

publié le 04/01/2019 à 20:33

Le Pape François a prouvé une nouvelle fois son amour du ballon rond ! On le sait, il est un grand amateur de football. Alors cette fois, ce n'est pas la main de dieu qui a touché le ballon, mais le doigt du souverain pontife en personne !



Nous sommes mercredi 2 janvier au Vatican et comme chaque semaine, François donne audience dans la salle Paul VI. Ce jour là, le Cirque de Cuba présente au pape argentin ses numéros quand tout à coup, un des jongleurs lui tend le ballon en mouvement. Ballon qui tourne quelques secondes sur l'index de François. Le photographe de REUTERS Tony Gentile a réussi à capter ce moment : "Un artiste, un jongleur qui jouait avec un ballon s’est rapproché du pape. Et on a tout de suite deviné qu’il voulait faire jouer le pape avec lui. Alors on s’est concentré sur le sujet. Mais le mouvement du ballon sur le doigt du pape François était très rapide. La photographie est un art très fugace".

Sur l'image, le pape vêtu de blanc est assis sur sa chaise. Il regarde ravi ce ballon orné d'étoiles noires qui tourne seul sur son doigt dressé. Ça pourrait être un globe terrestre.

A ses côtés, le jeune jongleur en tenue rouge et or veille au grain. En arrière plan, 2 danseuses aux robes bariolées assurent le show. "C’est une photo vraiment originale. Ce n’est pas facile d’apercevoir le pape dans ces situations. Et ce n’est pas facile non plus de le voir libéré du poids de ses fonctions. Et du coup moi et d’autres collègues on a tout de suite deviné que ça pouvait être une bonne photo, LA photo du jour" explique Tony Gentile.

Une photo de ce genre entre parfaitement dans la communication du Pape François. Tony Gentile





Cette photo a bien sûr fait le buzz sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas la première fois que le Pape François casse les codes. Depuis son élection en 2013, on l'a vu avec un agneau sur les épaules... Portant un casque de chantier... Un casque de pompier ou encore posant pour des selfies...



Pour Tony Gentile qui a photographié Jean Paul II et Benoit XVI, François est le roi de la communication : "Je pense pour résumer que ce qu’on a raconté à travers les photos c’est exactement le style de vie du pape François, c’est exactement la sensation et l’émotion qu’il offre aux personnes. De la simplicité, du divertissement. Une photo de ce genre entre parfaitement dans la communication du pape François".



Malgré ces images insolites, le Pape aura une année 2019 chargée. Entre les affaires de pédophilie qui continuent d'empoisonner l'église et la démission il y a quelques jours du porte parole du Saint Siège et de son adjoint.